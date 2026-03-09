Français
سياسة

وفاة النائب بمجلس نواب الشعب صالح المباركي

أعلنت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب في بلاغ لها صباح اليوم  الإثنين 09 مارس 2026، عن وفاة عضو مجلس نواب الشعب صالح المباركي، النائب عن دائرة الكبارية، وفق بلاغ نعي نشرته، على صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك.

ويذكر أن الفقيد كان قد ترأس الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب في مارس 2023، بإعتباره النائب الأكبر سنا بين النواب.

رحم الله الفقيد النائب بمجلس نواب الشعب صالح المباركي و رزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

