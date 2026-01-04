Français
Anglais
العربية
الأخبار

وفاة تونسي بطلق ناري في عملية تهريب برمادة

وفاة تونسي بطلق ناري في عملية تهريب برمادة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن وفاة تونسي بطلق ناري و القبض على اثنين آخرين، خلال اعتراض الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة (ولاية تطاوين)، مساء أمس السبت بجهة تيارت، لسيارة تهريب توغلت في التراب الوطني.

و أفادت الوزارة، في بلاغ ، بأن راكبي السيارة لم يمتثلوا للإشارات الضوئية و الصوتية بالتوقف و لا للرمايات التحذيرية في الهواء مما أجبر الوحدات العسكرية على الرماية يمين ويسار السيارة و إجبارها على التوقف، مضيفة أنه تم حجز السيارة و كمية من السلع المهربة.

و ذكرت أن النيابة العسكرية تعهدت بالموضوع و أذنت بتسليم المهربين إلى المصالح الأمنية و حفظ المحجوزات على ذمة القضاء العسكري إلى حين استكمال الأبحاث.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

315
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
285
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
280
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
276
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
276
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
275
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
255
الأخبار

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته
245
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
242
الأخبار

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى