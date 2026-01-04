وفاة تونسي بطلق ناري في عملية تهريب برمادة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن وفاة تونسي بطلق ناري و القبض على اثنين آخرين، خلال اعتراض الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة (ولاية تطاوين)، مساء أمس السبت بجهة تيارت، لسيارة تهريب توغلت في التراب الوطني.

و أفادت الوزارة، في بلاغ ، بأن راكبي السيارة لم يمتثلوا للإشارات الضوئية و الصوتية بالتوقف و لا للرمايات التحذيرية في الهواء مما أجبر الوحدات العسكرية على الرماية يمين ويسار السيارة و إجبارها على التوقف، مضيفة أنه تم حجز السيارة و كمية من السلع المهربة.

و ذكرت أن النيابة العسكرية تعهدت بالموضوع و أذنت بتسليم المهربين إلى المصالح الأمنية و حفظ المحجوزات على ذمة القضاء العسكري إلى حين استكمال الأبحاث.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



