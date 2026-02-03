وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن عبدالله عثمان، المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام معمر القذافي، عن وفاة نجل القذافي، وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية، ووصف عثمان سيف الإسلام بـ “المجاهد”.

و لم يتضمن الإعلان أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفاة، أو ما إذا كانت طبيعية أم نتيجة عمل جنائي، كما لم يصدر حتى الآن أي بيان توضيحي يشرح ظروف الحادثة أو توقيتها.

و بثت وكالة الأنباء الليبية الخبر، وتداولته وسائل إعلام ليبية على نطاق واسع.

و نقلت وكالة الأنباء الليبية، خبر نفي اللواء 444 – قتال”بشكل قاطع” ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.

و أكد اللواء 444 – قتال في بيان له نشره على صفحته الرسمية، أنه لا توجد له أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي ، كما أنه لم تصدر إلى اللواء أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي.

