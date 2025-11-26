وفاة عنصري حرس إثر حادثة إطلاق نار قرب البيت الأبيض و ترامب يطلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن باتريك موريسي حاكم وست فرجينيا وفاة فردي الحرس الوطني بالولاية اللذين أُصيبا بالرصاص في واشنطن متأثرين بجراحهما.

و أضاف على إكس “لقد ضحى هذان الشجاعان من سكان وست فرجينيا بحياتهما في خدمة وطنهما”.

و جدّ حادث إطلاق النار اليوم الأربعاء على بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض، وقد وأكّدت شرطة واشنطن اعتقال أحد المشتبه.

و قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الدافع وراء حادثة إطلاق النار غير معروف، و وصف الحادث بأنه “تذكير قاتم” بالمخاطر التي يواجهها عناصر الأمن في الخدمة.

من جهته قال وزير الحرب الأميركي أن ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد عملية إطلاق النار.

