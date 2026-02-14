Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

وفاة فريد بن تنفوس: تونس تفقد أحد الرموز التاريخية للقطاع البنكي

وفاة فريد بن تنفوس: تونس تفقد أحد الرموز التاريخية للقطاع البنكي

تعيش الساحة المالية التونسية حالة حداد. فقد توفي فريد بن تنفوس، اليوم السبت 14 فيفري 2026، عن عمر ناهز 92 عاماً، وفق ما أكدته مصادر متطابقة نشرتها عدة وسائل إعلام وطنية. وسرعان ما أثار نبأ وفاته موجة من التأثر في الأوساط البنكية والاقتصادية في البلاد.

مسيرة في صميم تحديث المنظومة المالية التونسية

تكوّن فريد بن تنفوس في الأصل في مجال القانون، قبل أن يوجّه مسيرته المهنية نحو الاقتصاد والمالية. وقد التحق بالبنك المركزي التونسي، حيث عمل قرابة عقدين، مساهماً في عدد من الملفات التقنية الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بمراقبة الصرف والتجارة الخارجية.

وتندرج مسيرته ضمن مرحلة مفصلية من تاريخ تونس، تميّزت بإرساء دعائم النظام البنكي والانفتاح التدريجي للاقتصاد. وظل اسمه مرتبطاً بمحطات بارزة في مسار التحديث والتكيّف التشريعي والتنظيمي.

على رأس عدد من كبريات البنوك

على امتداد سنوات، تولّى فريد بن تنفوس إدارة عدة مؤسسات محورية في المشهد البنكي التونسي، من بينها الاتحاد التونسي للبنوك، وبنك التنمية الاقتصادية لتونس، والبنك الوطني الفلاحي، ولا سيما البنك العربي التونسي الذي ترأسه لسنوات طويلة.

وخلال فترة إشرافه، عززت بعض هذه المؤسسات مواقعها في السوق ووسّعت حضورها ضمن المنظومة المالية الوطنية. وغالباً ما وُصف بأنه مدير صارم، حريص على الاستقرار المالي ومتانة الهياكل التي كان يشرف عليها.

وتشير عدة شهادات تكريمية إلى أنه كان من الداعين بقناعة إلى إصلاح القطاع البنكي التونسي وترشيده، معتبراً أن السوق الوطنية لا تزال تعاني من التشتت، ومدافعاً عن عمليات تقارب واندماج تقوم على معايير الأداء والحوكمة والصلابة المالية.

وقد جمعت مقاربته بين الخبرة التقنية، والرؤية الاستراتيجية، والحذر في إدارة المخاطر، وهي خصال أشاد بها العديد من الفاعلين في القطاع.

شخصية تحظى باحترام واسع في الأوساط المالية

عقب الإعلان عن وفاته، بادر عدد كبير من المهنيين في المجال المالي إلى نعي رجل اعتُبر من بناة المنظومة البنكية، إذ كرّس الجزء الأكبر من مسيرته لتدعيم النظام المصرفي التونسي.

وبرحيل فريد بن تنفوس، تطوى صفحة جيل من القيادات التي واكبت التحولات الاقتصادية الكبرى في البلاد. وعلى امتداد 92 عاماً، خلّف إرثاً مهنياً وثيق الصلة بتاريخ القطاع البنكي التونسي في مرحلته المعاصرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

328
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
321
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
277
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
264
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
253
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
242
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
238
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى