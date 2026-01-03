وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توفي الإعلامي الأردني جميل عازر أحد مؤسسي و مذيعي قناة الجزيرة عن عمر ناهز 89 عاما في لندن.

ولد عازر في مدينة الحصن بمدينة إربد العالم 1937، بدأ مسيرته كمترجم أخبار ومقدم برامج إخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العربية بين عامي 1965-1975.

وعمل كمحرر أخبار باللغة الإنجليزية ومترجم أخبار ومقدم برامج إخبارية وشؤون الساعة في الهيئة 1976-1984، ثم أصبح كبير مخرجين قسم الأخبار في الهيئة.

انتقل بعدها كمساعد رئيس قسم الأخبار في الهيئة وكرئيس قسم الأخبار، ومنتج لبعض البرامج في الهيئة “السياسة بين السائل والمجيب” و”الشؤون العربية في الصحف البريطانية” بين عامي 1986-1988. وبين 1988 و1990 خدم كمساعد رئيس القسم العربي في الهيئة.

وأنهى عمله في هيئة الإذاعة البريطانية كمخرج ومقدم للبرامج “التجارة والصناعة” وأسبوعيات الصحافة البريطانية حتى 1994.

التحق بقناة الجزيرة الفضائية منذ انطلاقتها في 30 تموز 1996م، وكان من وضع شعارها الرأي والرأي الآخر، وعمل فيها مذيع أخبار ومقدم برنامج “الملف الأسبوعي” ومسؤول التدقيق اللغوي والإخباري وعضو هيئة التحرير.

