Français
Anglais
العربية
مجتمع

وفاة مسترابة لشاب في القيروان: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق قضائي

وفاة مسترابة لشاب في القيروان: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق قضائي

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب من متساكني حي علي باي وسط مدينة القيروان، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان، أحمد القادري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية لا تزال جارية، في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي، إلى جانب نتائج التساخير الفنية التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف، والتي ستُحدد بشكل دقيق أسباب الوفاة والمسؤوليات المحتملة.

وبيّن القادري أن النيابة العمومية كانت قد فتحت في وقت سابق بحثًا أوليًا على خلفية تعرّض الشاب إلى إصابات خطيرة استوجبت إيواءه بقسم الإنعاش بالمستشفى منذ 22 نوفمبر المنقضي، قبل أن تُسجّل وفاته لاحقًا.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث أنه تم إيقاف عدد من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية شهدتها المنطقة خلال ليلتَي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك في إطار الأبحاث الجارية المتعلقة بالحادثة.

وأكدت النيابة العمومية أن التحقيقات متواصلة من أجل كشف حقيقة ما جرى وتحديد الأطراف المتورطة إن وُجدت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفق ما يقتضيه القانون.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

299
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

294
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
276
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
274
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
266
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
265
الأخبار

مقتل جنديين أمريكيين خلال هجوم في تدمر وسط سوريا
256
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان
255
الأخبار

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد
250
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957
247
الأخبار

التحكيم التونسي حاضر في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى