وفاة مسترابة لشاب في القيروان: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق قضائي

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب من متساكني حي علي باي وسط مدينة القيروان، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان، أحمد القادري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية لا تزال جارية، في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي، إلى جانب نتائج التساخير الفنية التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف، والتي ستُحدد بشكل دقيق أسباب الوفاة والمسؤوليات المحتملة.

وبيّن القادري أن النيابة العمومية كانت قد فتحت في وقت سابق بحثًا أوليًا على خلفية تعرّض الشاب إلى إصابات خطيرة استوجبت إيواءه بقسم الإنعاش بالمستشفى منذ 22 نوفمبر المنقضي، قبل أن تُسجّل وفاته لاحقًا.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث أنه تم إيقاف عدد من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية شهدتها المنطقة خلال ليلتَي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك في إطار الأبحاث الجارية المتعلقة بالحادثة.

وأكدت النيابة العمومية أن التحقيقات متواصلة من أجل كشف حقيقة ما جرى وتحديد الأطراف المتورطة إن وُجدت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفق ما يقتضيه القانون.

