وفاة 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان

ذكر خفر السّواحل اليوناني أنّ 15 مهاجرا ⁠لقوا حتفهم في بحر إيجة قبالة سواحل اليونان أمس الثّلاثاء، بعد ⁠اصطدام قاربهم بسفينة تابعة ⁠له بالقرب من جزيرة خيوس.

وقال مسؤول في خفر السّواحل إنّ ”القوات رصدت قاربا مطاطيا ‌ينقل مهاجرين باتجاه جزيرة خيوس، الواقعة على بعد أميال قليلة من السّاحل التّركي، وأمرته بالعودة، لكن من يقود القارب أجرى مناورة باتجاه سفينة خفر السواحل، ما أدّى إلى اصطدام”. وقال خفر السّواحل إنّه ​تمّ إنقاذ 25 مهاجرا لكن امرأة منهم توفيت في وقت لاحق، وماتزال عملية البحث ‌والإنقاذ جارية.

وقال مسؤول ثان لرويترز إنّ اثنين من أفراد خفر السّواحل أصيبا ونقلا إلى المستشفى، دون تقديم اي تفاصيل عن جنسية المهاجرين، فيما ذكر مسؤول حكومي أن شهودا تحدثوا عن وجود ما بين 30 و35 شخصا ‌على متن القارب.

