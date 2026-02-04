Français
Anglais
العربية
الأخبار

وفاة 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان

وفاة 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان

ذكر خفر السّواحل اليوناني أنّ 15 مهاجرا ⁠لقوا حتفهم في بحر إيجة قبالة سواحل اليونان أمس الثّلاثاء، بعد ⁠اصطدام قاربهم بسفينة تابعة ⁠له بالقرب من جزيرة خيوس.

وقال مسؤول في خفر السّواحل إنّ ”القوات رصدت قاربا مطاطيا ‌ينقل مهاجرين باتجاه جزيرة خيوس، الواقعة على بعد أميال قليلة من السّاحل التّركي، وأمرته بالعودة، لكن من يقود القارب أجرى مناورة باتجاه سفينة خفر السواحل، ما أدّى إلى اصطدام”. وقال خفر السّواحل إنّه ​تمّ إنقاذ 25 مهاجرا لكن امرأة منهم توفيت في وقت لاحق، وماتزال عملية البحث ‌والإنقاذ جارية.

وقال مسؤول ثان لرويترز إنّ اثنين من أفراد خفر السّواحل أصيبا ونقلا إلى المستشفى، دون تقديم اي تفاصيل عن جنسية المهاجرين، فيما ذكر مسؤول حكومي أن شهودا تحدثوا عن وجود ما بين 30 و35 شخصا ‌على متن القارب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

325
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
314
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
296
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
294
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
292
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
291
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
280
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
277
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]
274
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى