وفد تلمذي يزور مجلس النواب

التقى رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 بقصر باردو، بوفد تلمذي يمثل ثلاثة مدارس إعدادية بمرناق من ولاية بن عروس، مرفوقا بعدد من المربيّن والإطارات التربوية.

ودعا بودربالة التلاميذ إلى مزيد البذل والاجتهاد لتحقيق النّجاح والتفوّق على مدارج العلم والمعرفة، كما حثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن داخل الأسرة وفي الحي وفي المدرسة، مع الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن باعتبارهم أجيال المستقبل.

وقد واكب التلاميذ جانبا من أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في عدد من مشاريع القوانين الأساسية.

كما زار الوفد مختلف أجنحة قصر باردو وقاعاته، وتعرّف على مميّزات هذا المعلم ورمزيته التاريخية. وقُدّمت له معطيات حول خصوصيات عمل مجلس نواب الشعب.

