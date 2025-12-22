وفد تلمذي يزور مجلس نواب الشعب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

زار مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 وفد تلمذي من المدرسة الابتدائية نهج ميلود بقفصة، مرفوقا بمدير المدرسة وبعدد من المربين.

والتقى العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بهذا الوفد التلمذي، ورحّب به، وحثّ التلاميذ على المثابرة والاجتهاد ومزيد البذل للتألق على مدارج العلم والمعرفة.

وأكّد أهمية هذه الزيارة التي تترجم انفتاح المؤسسة البرلمانية على الوسط التربوي، بما يساهم في تمكين الناشئة من اكتشاف العمل البرلماني وعلى القيمة التاريخية والحضارية لقصر باردو.

وقام الوفد بجولة استطلاعية شملت مختلف أجنحة قصر باردو وقاعاته، حيث تعرّف التلاميذ على معالم هذا الفضاء التاريخي ورمزيته.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



