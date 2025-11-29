وفد سياحي يزور هنشير الشعّال بصفاقس لمزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّمت وزارة السياحة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، زيارة سياحية لفائدة وفد متعدد الجنسيات إلى هنشير الشعّال بولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى إدماج المنتجات الفلاحية عالية القيمة ضمن المسالك السياحية وتعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي كمنتوج استراتيجي عالمي.

تندرج هذه الزيارة ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى استثمار القطاع السياحي كأداة لدعم القطاعات الحيوية الأخرى، خاصة الفلاحة، من خلال العمل التشاركي والتكاملي الذي يعزز الانسجام بين السياسات الاقتصادية و التنموية.

كما تهدف إلى إحداث مسالك سياحية متخصصة في زيت الزيتون وخلق قيمة مضافة جديدة، عبر تمكين السياح من تجربة مباشرة داخل الحقول للتعرّف على مراحل الإنتاج المختلفة.

شكّلت الزيارة فرصة لإبراز خصوصية هنشير الشعّال، ثاني أكبر غابة زيتون بعلية في العالم، والتي تضم مئات آلاف أصول الزيتون و تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لإنتاج زيت الزيتون.

كما أتاح الجولة للزائرين التعرف على الطبيعة الغابية والنشاط الفلاحي المتنوع بالمركّب، إضافة إلى الموارد الحيوانية والبيئية التي تمنح هذا الفضاء مكانة متقدمة في المشهد الفلاحي الوطني.

و في خطوة لتعزيز الترويج المباشر لزيت الزيتون التونسي، تمّ تخصيص نقطة بيع داخل الموقع، مكّنت الزوار من اقتناء زيت الزيتون المعلّب عالي الجودة المنتج محليًا، وذلك بهدف تشجيع الطلب الخارجي على المنتوج التونسي وتعزيز سلسلة القيمة المرتبطة به.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



