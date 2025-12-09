وفد شبابي سعودي في ضيافة وزارة الشباب و الرياضة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنفيذا للبند المتعلق بتبادل الوفود الشبابية في مجال التطوّع في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك التونسي السعودي، في مجالي الشباب والرياضة لسنتي 2025 و2026، تم مساء الإثنين 08 ديسمبر 2025، بمقر وزارة الشباب والرياضة استقبال وفد شبابي سعودي برئاسة السيد سليمان ابن عابد الشريف و ذلك بحضور المدير العام للشباب السيد أنور يحي و المدير العام للمرصد الوطني للشباب السيد فؤاد العوني و مدير مكتب التعاون الدولي و العلاقات الخارجية السيد فاروق المؤدب و المكلف بملف الدول العربية بالمكتب السيد نوفل مرابط و عدد من إطارات الوزارة.

و قد تم خلال اللقاء تقديم عرض حول التجربة التونسية في المجال التطوعي، الذي يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 بإدراجها ضمن المحور الأول “الإنتماء والمواطنة” و الذي يهدف إلى تكريس قيم التطوع و التضامن و إرساء ثقافة المواطنة لدى الشباب، إلى جانب عدد من الأنشطة و البرامج الشبابية و التطوعية بالنوادي و المؤسسات الشبابية، على غرار المخيم الشبابي البيئي Eco Art Camp و مبادرة Volont’Act و البرنامج الوطني “شباب سفراء التطوع” و”الملتقى الوطني للتخييم”، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى ترسيخ ثقافة التطوع و تكريس ثقافة الانتماء و المواطنة لدى الشباب في كل المجالات.

من جهته، تولى الوفد السعودي تقديم لمحة حول التجربة السعودية في هذا المجال الاجتماعي النبيل و التي تعمل على تكريسه وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية سواء في المجال الرياضي أو في خدمة ضيوف الرحمان في الحج أو العمرة وغيرها من المجالات، إيمانا منها بأن التطوع هو ركيزة و لبنة أساسية لبناء مجتمع سليم و متضامن و لما لهذه المبادرات الإنسانية من انعكاسات اجتماعية و اقتصادية و تربوية.

هذا و يتضمن برنامج زيارة الوفد الشبابي لتونس خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 14 ديسمبر الجاري، زيارات لعدد من المؤسسات الشبابية بعدد من ولايات الجمهورية و رحلات سياحية و استكشافية لمواقع ومعالم تاريخية وحضارية.

