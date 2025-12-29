وفد من المجلس الوطني للجهات والأقاليم في زيارة إلى ولاية القيروان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل والي القيروان، ذاكر البرقاوي،اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بحضور الكاتب العام للولاية، وفدًا عن لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة دلال اللموشي، وذلك في إطار زيارة ميدانية إلى الجهة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن متابعة واقع القطاع الفلاحي بولاية القيروان، حيث اطّلع الوفد على وضعية المركبات الفلاحية بكل من الفجيج والعلم، إلى جانب معاينة الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بمعتمديتي نصرالله ومنزل المهيري.

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تطوير استغلال هذه المركبات والأراضي بما يساهم في دعم الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوديته، إضافة إلى الوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، في إطار دعم التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمنطقة.

