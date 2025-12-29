Français
Anglais
العربية
سياسة

وفد من المجلس الوطني للجهات والأقاليم في زيارة إلى ولاية القيروان

استقبل والي القيروان، ذاكر البرقاوي،اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بحضور الكاتب العام للولاية، وفدًا عن لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة دلال اللموشي، وذلك في إطار زيارة ميدانية إلى الجهة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن متابعة واقع القطاع الفلاحي بولاية القيروان، حيث اطّلع الوفد على وضعية المركبات الفلاحية بكل من الفجيج والعلم، إلى جانب معاينة الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بمعتمديتي نصرالله ومنزل المهيري.

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تطوير استغلال هذه المركبات والأراضي بما يساهم في دعم الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوديته، إضافة إلى الوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، في إطار دعم التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمنطقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

511
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

331
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
325
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
319
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
311
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
303
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
294
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
290
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
278
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
273
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى