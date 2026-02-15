وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّت لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب ، اليوم الأحد ، زيارة ميدانية إلى ميناء صفاقس ، في إطار متابعة أوضاع قطاع الصيد البحري و الوقوف على أبرز الإشكاليات التي يواجهها البحّارة و المهنيون.

و استمعت اللجنة خلال هذه الزيارة إلى مشاغل العاملين بالقطاع، حيث تم طرح عدد من النقائص المتعلقة بالبنية التحتية، ونقص المعدات، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب التعقيدات الإدارية التي تعطل نسق العمل.

و أكد أعضاء اللجنة أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة من التحركات الميدانية الهادفة إلى تشخيص واقع القطاع عن قرب، تمهيدًا لطرح مقترحات عملية من شأنها دعم الصيد البحري و تحسين ظروف العاملين به.

