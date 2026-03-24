وقفة احتجاجية لمنظمة الأطباء الشُبّان

أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، تمسك الأطباء الشبان بتكريم الطبيب الفقيد جاد الهنشيري، الرئيس السابق للمنظمة و مؤسّسها، عبر إطلاق اسمه على أحد مدارج كلية الطب بصفاقس، حيث تلقى تكوينه الأكاديمي.

و قال ذكار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أن هذا المطلب جوبه بالمماطلة و التسويف من قبل إدارة كلية صفاقس رغم موافقة المجلس العلمي عليه، مما خلق حالة من الاستياء في صفوف الأطباء الشبّان ، معلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم السبت 28 مارس الجاري ببهو كلية الطب بصفاقس.

و أوضح أن المنظمة تقدمت منذ سنة الى مصالح الكلية بطلب تكريم جاد الهنشيري في الذكرى السنوية الثانية لوفاته، تخليدا لمسيرته النضالية و اسهاماته في الدفاع عن الحق في الصحة العمومية و الحفاظ على تميز التكوين الطبي في تونس.

يشار إلى أن جاد الهنشيري توفي في 29 مارس 2024 (مواليد سنة 1987) هو مؤسس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وكان معروفا في الأوساط الطبية بدفاعه عن الصحة العمومية و نضالاته صلب المنظمة من أجل الدفاع عن حقوق الأطباء الداخليين و المقيمين و تحسين ظروف عملهم.

