وقفة احتجاجية لمنظمة الأطباء الشُبّان

أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، تمسك الأطباء الشبان بتكريم الطبيب الفقيد جاد الهنشيري، الرئيس السابق للمنظمة و مؤسّسها، عبر إطلاق اسمه على أحد مدارج كلية الطب بصفاقس، حيث تلقى تكوينه الأكاديمي.

و قال ذكار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أن هذا المطلب جوبه بالمماطلة و التسويف من قبل إدارة كلية صفاقس رغم موافقة المجلس العلمي عليه، مما خلق حالة من الاستياء في صفوف الأطباء الشبّان ، معلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم السبت 28 مارس الجاري ببهو كلية الطب بصفاقس.

و أوضح أن المنظمة تقدمت منذ سنة الى مصالح الكلية بطلب تكريم جاد الهنشيري في الذكرى السنوية الثانية لوفاته، تخليدا لمسيرته النضالية و اسهاماته في الدفاع عن الحق في الصحة العمومية و الحفاظ على تميز التكوين الطبي في تونس.

يشار إلى أن جاد الهنشيري توفي في 29 مارس 2024 (مواليد سنة 1987) هو مؤسس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وكان معروفا في الأوساط الطبية بدفاعه عن الصحة العمومية و نضالاته صلب المنظمة من أجل الدفاع عن حقوق الأطباء الداخليين و المقيمين و تحسين ظروف عملهم.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

320
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

273
اقتصاد وأعمال

حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس يتجاوز لأول مرة 28.5 مليار دينار
253
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
250
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
243
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
232
الأخبار

ريال مدريد يفوز على الأتلتيكو في مباراة مثيرة
227
أخر الأخبار

كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات الأحد (فيديو)
223
اقتصاد وأعمال

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة… النحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر
218
الأخبار

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الفاتيكان الجديد بتونس
214
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب

