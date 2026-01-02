وكالات أسفار يابانية تروّج للسياحية التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالات أسفار يابانية عن تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية المميّزة إلى تونس خلال سنة 2026 حسب ما أفادت به سفارة تونس بطوكيو.

و أعلنت وكالة الأسفار اليابانية Hankyu Travel عن تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية المميّزة إلى تونس خلال الفترة المقبلة، تمتدّ بين 8 و11 يوماً، وتُتيح للمشاركين فرصة اكتشاف الوجهة السياحية التونسية وتنوع وثراء المخزون الثقافي لبلادنا.

تشمل هذه البرامج زيارة أبرز المعالم والمواقع التونسية، من تونس العاصمة وقرطاج إلى سيدي بوسعيد، ومن القيروان والمسرح الأثري بالجم إلى الجنوب التونسي بصحرائه وواحاتِه، مروراً بـ مطماطة وجزيرة جربة وسوسة، وذلك وفق مسار كل برنامج.

وقد تمّت برمجة هذه الرحلات على امتداد عدة أشهر من سنة 2026، حيث تنطلق ابتداءً من شهر فيفري وتتواصل إلى غاية شهر ماي، مع مواعيد سفر موزّعة على أيام 10 و16 و24 فيفري و31 مارس، ثم 14 و30 أفريل، إضافة إلى 12 ماي، بما يوفّر تنوّعاً في الخيارات الزمنية وتستجيب لمختلف تطلّعات المسافرين.

واضاف المصدر ذاته أن وكالة الأسفار اليابانية “Global” اعدت نشرية سياحية تَعرض برنامج رحلات إلى الوجهة السياحية التونسية مبرمجة خلال سنة 2026، تمتد كل رحلة على مدى 9 أيام، وتُنظَّم خلال ثلاث فترات مختلفة.

تنطلق هذه الرحلات في 30 أفريل، 22 ماي، و18 سبتمبر 2026، وتشمل زيارات إلى أبرز المواقع السياحية والثقافية في تونس، ولاسيما عدد من المواقع المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل قرطاج ودقّة والقيروان وسيدي بوسعيد، إلى جانب التعريف بالموروث الحضاري التونسي وتنوّعه التاريخي.

زار تونس نحو 3.761 سائحًا يابانيًا إلى حدود 20 سبتمبر 2025، مسجّلين زيادة بنسبة 34,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد ليبلغ حوالي 7.800 زائر مع نهاية العام.

