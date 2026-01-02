Français
Anglais
العربية
الأخبار

وكالات أسفار يابانية تروّج للسياحية التونسية

أعلنت وكالات أسفار يابانية عن تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية المميّزة إلى تونس خلال سنة 2026 حسب ما أفادت به سفارة تونس بطوكيو.

و أعلنت وكالة الأسفار اليابانية Hankyu Travel عن تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية المميّزة إلى تونس خلال الفترة المقبلة، تمتدّ بين 8 و11 يوماً، وتُتيح للمشاركين فرصة اكتشاف الوجهة السياحية التونسية وتنوع وثراء المخزون الثقافي لبلادنا.

تشمل هذه البرامج زيارة أبرز المعالم والمواقع التونسية، من تونس العاصمة وقرطاج إلى سيدي بوسعيد، ومن القيروان والمسرح الأثري بالجم إلى الجنوب التونسي بصحرائه وواحاتِه، مروراً بـ مطماطة وجزيرة جربة وسوسة، وذلك وفق مسار كل برنامج.

وقد تمّت برمجة هذه الرحلات على امتداد عدة أشهر من سنة 2026، حيث تنطلق ابتداءً من شهر فيفري وتتواصل إلى غاية شهر ماي، مع مواعيد سفر موزّعة على أيام 10 و16 و24 فيفري و31 مارس، ثم 14 و30 أفريل، إضافة إلى 12 ماي، بما يوفّر تنوّعاً في الخيارات الزمنية وتستجيب لمختلف تطلّعات المسافرين.

واضاف المصدر ذاته أن وكالة الأسفار اليابانية “Global” اعدت نشرية سياحية  تَعرض برنامج رحلات إلى الوجهة السياحية التونسية مبرمجة خلال سنة 2026، تمتد كل رحلة على مدى 9 أيام، وتُنظَّم خلال ثلاث فترات مختلفة.

تنطلق هذه الرحلات في 30 أفريل، 22 ماي، و18 سبتمبر 2026، وتشمل زيارات إلى أبرز المواقع السياحية والثقافية في تونس، ولاسيما عدد من المواقع المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل قرطاج ودقّة والقيروان وسيدي بوسعيد، إلى جانب التعريف بالموروث الحضاري التونسي وتنوّعه التاريخي.

زار تونس نحو 3.761 سائحًا يابانيًا إلى حدود 20 سبتمبر 2025، مسجّلين زيادة بنسبة 34,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد ليبلغ حوالي 7.800 زائر مع نهاية العام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

420
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

306
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
291
اقتصاد وأعمال

تفعيل آلية تثمين الحديد: إحالة حافلات وفواصل حديدية لم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”
287
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
250
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
248
الأخبار

الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة
237
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
234
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
230
الأخبار

قبلي: حملات تحسيسية مزدوجة لتعزيز السلامة المرورية تزامنًا مع رأس السنة
225
الأخبار

خلال جلسة عامة: النائب فاطمة المسدي تنتقد اتفاقية الأليكا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى