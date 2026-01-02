وكالة أسفار يابانية ستتولى تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية نحو تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت سفارة تونس بطوكيو، اليابان، أن وكالة الأسفار اليابانية “Hankyu Travel” ستتولى تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية المميّزة إلى تونس.

و قد تمّت برمجة هذه الرحلات على امتداد عدة أشهر من سنة 2026، حيث تنطلق ابتداءً من شهر فيفري و تتواصل إلى غاية شهر ماي، مع مواعيد سفر موزّعة على أيام 10 و16 و24 فيفري و31 مارس، ثم 14 و30 أفريل، إضافة إلى 12 ماي، بما يوفّر تنوّعاً في الخيارات الزمنية و يستجيب لمختلف تطلّعات المسافرين، وفق ما نشرته السفارة على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

و أوضح المصدر ذاته ان الرحلات المبرمجة في الفترة المقبلة، تمتدّ بين 8 و 11 يوماً و تُتيح للمشاركين فرصة اكتشاف الوجهة السياحية التونسية و تنوع و ثراء المخزون الثقافي لتونس.

و تشمل هذه البرامج زيارة أبرز المعالم والمواقع التونسية، من تونس العاصمة وقرطاج إلى سيدي بوسعيد، ومن القيروان والمسرح الأثري بالجم إلى الجنوب التونسي بصحرائه وواحاتِه، مروراً بـ مطماطة وجزيرة جربة وسوسة، وذلك وفق مسار كل برنامج.

