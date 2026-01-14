Français
وكالة إحياء التراث : لا بد من تطبيق القانون لحماية المواقع الأثرية في تونس [فيديو]

أكدت ربيعة بالفقيرة المكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن وزيرة الشؤون الثقافية تتابع بشكل دوري نسق التدخل للاعتناء بالمواقع الأثرية.

وشددت المتحدثة على أنه من الضروري أن يتم تطبيق القانون على كل مخالف مضيفة “الردع هو الأساس لكل مخالف لحماية مواقعنا ومتاحفنا الأثرية”.

وأكدت المكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على ضرورة بعث شركات تنظيف لتنسيق العمل بين وزارة الشؤون الثقافية والمصالح الجهوية المتداخلة ليكون التدخل شاملا.

