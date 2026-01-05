Français
وكالة التّعاون الفني تنظم ورشات تدريبية للرّاغبين في العمل بالخارج

وكالة التّعاون الفني تنظم ورشات تدريبية للرّاغبين في العمل بالخارج

أعلنت الوكالة التّونسية للتّعاون الفني اليوم الإثنين 5 جانفي 2026، عن تنظيم ورشات تدريبية موجهة للرّاغبين في الحصول على فرص عمل بالخارج، وذلك أيام 13 و27 جانفي و4 فيفري 2026.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أنّ هذه الورشات التي تنتظم حضوريا وعن بعد، ستُمكن الباحثين عن شغل بالخارج من التدرب على كيفية التّسجيل بموقع الوكالة وإعداد السيرة الذاتية بشكل مهني بما يقوي حظوظهم في الحصول على فرصة للتوظيف بالخارج عن طريق الوكالة.

وبيّنت أنه، وبسبب محدودية عدد المقاعد، سيتم اعتماد مبدأ الانتقاء وفق ترتيب تاريخ وساعة وصول الاستمارات الإلكترونية، قبل مراسلة المشاركين المقبولين سواء للورشة الحضورية أو عن بعد.

ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة إلى تأكيد حضورهم عبر تعمير استمارة التسجيل وإرسالها قبل أسبوع على الأقل من موعد الدورة، مؤكّدة أنّه سيتمّ لاحقا تنظيم دورات تدريبية إضافية سيُعلن عنها في الإبان على موقع الوكالة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية لسنة 2024، أن عدد المنتدبين في إطار التعاون الفني، بلغ 3650 منتدبا.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المستقطِبة للكفاءات التونسية (724 منتدبا)، أغلبهم في قطاع التمريض، تليها كندا (652 إطارا في عديد الاختصاصات)، ثم فرنسا بـ 384 منتدبا.

ويُقدر العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين إلى حدود 31 ديسمبر 2024 بقرابة 27 ألف متعاون، 54٪ منهم بالبلدان العربية، و28٪ بأوروبا، و12٪ بكندا.

