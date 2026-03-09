وكالة الطاقة الدولية: الدول الأعضاء تمتلك حاليا أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات الطارئة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شارك فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع خُصّص لبحث الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.

وأكد مدير الوكالة أن الوضع في أسواق النفط العالمية تدهور خلال الأيام الأخيرة.

وقال فاتح بيرول: “إلى جانب الصعوبات المرتبطة بعبور مضيق هرمز، تعطّل جزء مهم من إنتاج النفط. ويؤدي هذا الوضع إلى مخاطر كبيرة ومتزايدة تهدد السوق”.

وأشار مدير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة تمتلك حاليا أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات العمومية الطارئة، تضاف إليها 600 مليون برميل من المخزونات الصناعية المحتفظ بها في إطار التزامات تفرضها الحكومات.

وأضاف فاتح بيرول في تصريحه: “ما زلت على اتصال وثيق بشأن هذه التطورات مع وزراء الطاقة في عدد من دول العالم، لا سيما عقب محادثات حديثة مع السعودية والبرازيل والهند وأذربيجان وسنغافورة”.

