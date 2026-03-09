Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

وكالة الطاقة الدولية: الدول الأعضاء تمتلك حاليا أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات الطارئة

شارك فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع خُصّص لبحث الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.

وأكد مدير الوكالة أن الوضع في أسواق النفط العالمية تدهور خلال الأيام الأخيرة.

وقال فاتح بيرول: “إلى جانب الصعوبات المرتبطة بعبور مضيق هرمز، تعطّل جزء مهم من إنتاج النفط. ويؤدي هذا الوضع إلى مخاطر كبيرة ومتزايدة تهدد السوق”.

وأشار مدير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة تمتلك حاليا أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات العمومية الطارئة، تضاف إليها 600 مليون برميل من المخزونات الصناعية المحتفظ بها في إطار التزامات تفرضها الحكومات.

وأضاف فاتح بيرول في تصريحه: “ما زلت على اتصال وثيق بشأن هذه التطورات مع وزراء الطاقة في عدد من دول العالم، لا سيما عقب محادثات حديثة مع السعودية والبرازيل والهند وأذربيجان وسنغافورة”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

414
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

365
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
347
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
339
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
327
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
321
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
320
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
302
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
301
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]
289
الأخبار

إيقاف النّاشط غسان هنشيري

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى