وكالة الطاقة الدولية : الموافقة على ضخ 400 مليون ‌برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء الـ32 قررت بالإجماع، اليوم، طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية الطارئة في الأسواق، وذلك لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات الطارئة ستُضخ في الأسواق وفق جدول زمني يتلاءم مع الظروف الوطنية لكل دولة عضو، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيُستكمل باتخاذ تدابير طارئة إضافية من قبل بعض الدول.

ويُذكر أن دول الوكالة الدولية للطاقة تمتلك حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، إضافة إلى 600 مليون برميل أخرى تحتفظ بها شركات القطاع الصناعي في إطار التزامات حكومية.

