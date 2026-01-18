وكالة النهوض بالصناعة و التجديد تطلق الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاختراع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن إطلاق الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاختراع، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفادت الوكالة في بلاغ لها، أنّ هذه المبادرة تندرج دعما للتجديد والتنمية الصناعية في تونس وتعزيز التوجه الوطني الرّامي إلى تعزيز منظومة التّجديد والابتكار ودعم الانتقال البيئي و الإرتقاء بالقدرة التّنافسية للنّسيج الصّناعي.

و تُنظَّم هذه الدورة بالشّراكة مع عدد من الهياكل الوطنية والدولية، من بينها صندوق الودائع والأمانات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي و البنك التونسي للإمارات و البنك التونسي و مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة إضافة إلى مشروع GREENOVI (Expertise France) ، وذلك في إطار دعم ثقافة الاختراع و تعزيز نقل نتائج البحث العلمي إلى القطاع الصناعي.

و بيّنت الوكالة أنّ المسابقة الوطنية للاختراع باتت، منذ إحداثها سنة 2016، تمثّل منصّة وطنية تهدف إلى اكتشاف الاختراعات ذات الإمكانات العالية و تثمينها و مرافقتها.

و تسعى هذه المبادرة إلى إبراز الاختراعات القابلة للتّسويق وإرساء جسور فعلية بين البحث العلمي والمؤسسات الصناعية إلى جانب تسهيل ربط المخترعين بالصّناعيين والمستثمرين و الشّركاء التّكنولوجيين و تشجيع بروز مشاريع مبتكرة ذات أثر اقتصادي و اجتماعي و بيئي.

و ستُفتح الدورة الرابعة للمناظرة أمام فئتين : الأولى للمخترعين المستقلين و الثانية للمخترعين المؤسساتيين (مراكز بحث و مخابر و مؤسسات و هياكل عمومية أو خاصة).

و أوضحت الوكالة انه سيتم إسناد ثلاث جوائز مالية عن كل فئة تبلغ قيمة الأولى 10 آلاف دينار و الثانية 7 آلاف دينار فيما تبلغ الثالثة 5 آلاف دينار.

و أضاف المصدر ذاته، أنّه سيتم إحداث جائزة خاصة بالجانب البيئي تحت مسمى “قرين” “GREEN” بقيمة 3 آلاف دينار عن كل فئة ، تُمنح للاختراع الأكثر احترامًا للبيئة، انسجامًا مع مبادئ الاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة.

و قد ساهمت الدورات السابقة للمسابقة في استقطاب مئات المخترعين و تعزيز الشراكات على المستويين الوطني و الدولي و دعم إشعاع الابتكار التونسي إقليميًا و دوليًا.

و قد وجّهت وكالة النهوض بالصناعة و التجديد الدّعوة الى المخترعين المستقلين و الباحثين و الطلبة و المؤسسات و الهياكل العمومية و الخاصة، للمشاركة في هذه الدورة والانخراط في الديناميكية الوطنية للابتكار.

و يمكن للراغبين المشاركة في هذه التظاهرة الاستعلام و التسجيل على الرابط التالي www.apiiconcours.tn

