وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق طلب عروض وطني لتمويل المشاريع المناخية لسنة 2026

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بصفتها “جهة معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ”عن إطلاق طلب عروض وطني لتقديم مشاريع وبرامج تهدف إلى الاستفادة من التمويلات المناخية لسنة 2026

وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل السياسة الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية بدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ، الذي يعد أكبر صندوق عالمي مخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التحولات المناخية والحد من آثارها

ويهدف إطلاق طلب العروض إلى انتقاء ودعم المشاريع الطموحة التي يقدمها فاعلون من القطاعين العام والخاص، على أن تركز هذه المشاريع بشكل أساسي على محورين أولهما التخفيف عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي وثانيهما التكيف من خلال تعزيز قدرة قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري على الصمود أمام التحديات المناخية

(مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة)

وأكدت الوكالة، في بلاغ لها، أن المشاريع المقترحة يجب أن تتماشى بدقة مع الأولويات الوطنية التونسية في مجال المناخ

كما شددت، على ضرورة استجابة هذه المشاريع للمعايير الدولية الصارمة التي يفرضها الصندوق الأخضر للمناخ خاصة فيما يتعلق بـالحوكمة الرشيدة والمعايير البيئية والاجتماعية والجدوى الاقتصادية المستدامة

ودعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كافة المهتمين من مستثمرين وهياكل عمومية وخاصة إلى الاطلاع على الوثائق التفصيلية الخاصة بطلب العروض والتي تشمل معايير الاختياروالشروط التقنية والآجال القانونية لإيداع الملفات، وذلك عبر الروابط الإلكترونية المخصصة التي وفرتها الوكالة على موقعها الرسمي

وحددت، آخر آجل المشاركة في طلب العروض ليوم 4 فيفري 2026

ويُمثل هذا الإعلان خطوة هامة في مسار تونس نحو ” التحول الأخضر” في القطاع الفلاحي، مما سيمكن من استقطاب استثمارات أجنبية موجهة خصيصاً لحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي في ظل المتغيرات المناخية العالمية

