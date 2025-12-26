Français
وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 18 عملية استثمار بقيمة 78 مليون دينار

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 18 عملية استثمار بقيمة 78 مليون دينار

انعقدت أمس الخميس 25 ديسمبر2025 بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لجنة إسناد الامتيازات في دورتها الثانية عشر لسنة 2025.

وتمّت المصادقة خلالها على 18 عملية استثمار بولايات باجة وزغوان والكاف ونابل وبنزرت ومنوبة وسوسة والمنستير وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس وقبلي، بقيمة استثمارات جملية تقدّر بـ 78 مليون دينار في القطاع الفلاحي والصّيد البحري وتربية الأحياء المائية والتّحويل الأولي.

كما صادقت اللّجنة على إسناد 07 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 108.6 هك بكل من ولايات الكاف وسليانة.

