وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 18 عملية استثمار بقيمة 78 مليون دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انعقدت أمس الخميس 25 ديسمبر2025 بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لجنة إسناد الامتيازات في دورتها الثانية عشر لسنة 2025.

وتمّت المصادقة خلالها على 18 عملية استثمار بولايات باجة وزغوان والكاف ونابل وبنزرت ومنوبة وسوسة والمنستير وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس وقبلي، بقيمة استثمارات جملية تقدّر بـ 78 مليون دينار في القطاع الفلاحي والصّيد البحري وتربية الأحياء المائية والتّحويل الأولي.

كما صادقت اللّجنة على إسناد 07 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 108.6 هك بكل من ولايات الكاف وسليانة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



