وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس

أطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اليوم السبت 24 جانفي 2026، برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطئ ولايات بنزرت وسوسة وتونس ونابل.

و أشارت الوكالة ان البرنامج ياتي تبعا لما شهدته بلادنا من تقلّبات جوية استثنائيّة، وما خلّفته من أضرار بيئية جسيمة، ومعاضدة للمجهود الوطني في مجال النظافة العامة وبدعم تطوعي من الشركات الخاصة والمجتمع المدني.

و ضمانا لنجاعة التدخلات، أوضحت الوكالة أنّه تمّ تكوين فرق ميدانيّة على مستوى عدد من شواطئ المدن المتضررة.

و دعت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كافة الجمعيات والهياكل والمؤسسات إلى الانخراط الفعلي في دعم هذا المجهود، بما يساهم في نظافة الشريط الساحلي.

