ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل اعلى عدد في وفيات حوادث المرور

تسجل ولايات تونس و صفاقس و نابل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور، وذلك وفق ما كشفت عنه احصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور منذ بداية السنة والى غاية الرابع من ديسمبر الجاري.

و أبرزت هذه الاحصائيات التي تم تقديمها بمناسبة انعقاد الدورة 16 لأشغال المجلس الوطني لسلامة المرور خلال الأسبوع المنقضي، أن ولاية تونس قد سجلت 112 وفاة نتيجة حوادث الطرقات و سجلت ولاية صفاقس 111 وفاة ثم ولاية نابل 77 وفاة.

و تحتل ولاية تونس المرتبة الاولى في عدد حوادث الطرقات (672 حادثا)تليها ولاية المهدية (399 حادثا) ثم ولاية نابل (313 حادثا) و ولاية صفاقس (283 حادثا ) وولاية القصرين ب (265 حادثا).

