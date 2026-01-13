ولاية أريانة : نحو إضافة خطوط تاكسي جماعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتظمت، أمس الاثنين 12 جانفي 2026، بمقر ولاية أريانة، جلسة عمل للجنة الاستشارية الجهوية للنقل، بإشراف والي الجهة وليد صنديد.

وتناولت الجلسة جملة من الملفات المتعلقة بقطاع النقل، حيث تم النظر في مطالب الانتفاع بقرار امتياز جبائي لفائدة عدد من أصحاب النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، إلى جانب دراسة مقترحات إحداث خطوط جديدة لسيارات الأجرة الجماعية بالجهة.

كما ناقشت الجلسة المقترحات المقدّمة من حيث جدواها الاقتصادية ومردوديتها، وعدد الرخص الممكن إسنادها، وذلك في إطار العمل على تعزيز شبكة الخطوط الداخلية، بما من شأنه تسهيل تنقل المواطنين والاستجابة لحاجياتهم الملحّة.

وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بتدعيم الخطوط الخارجية الرابطة بين ولاية أريانة وولايتي منوبة وتونس.

وأكد والي الجهة، في ختام الجلسة، الحرص على اختصار الآجال وتسريع نسق استكمال الإجراءات اللازمة بخصوص المقترحات المطروحة، بما يضمن تحسين خدمات النقل لفائدة المواطنين.

