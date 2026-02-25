Français
Anglais
العربية
الأخبار

ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة

أعلنت ولاية المنستير على صفحتها  الرسمية استلام 10 حافلات صينية جديدة من مجموع 32 حافلة تم اقتناؤها لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالساحل.

ويأتي اقتناء  هذه الحافلات في إطار دعم أسطول النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز جاهزية المرفق العمومي للنقل بالجهة.

وستُمكّن هذه التعزيزات الجديدة من إعادة برمجة عدد من الخطوط والسفرات التي تم حذفها سابقًا نتيجة تقادم الأسطول والنقص في عدد الحافلات، بما يساهم في تحسين  تنقّل المتساكنين في عدة مناطق بالجهة .

و أشارعيسى موسى والي الجهة إلى أنّ الاقتناءات المبرمجة خلال المراحل القادمة ستُخصّص لإحداث خطوط جديدة وتكثيف السفرات على عدد من المسالك، بما يعزّز شبكة النقل العمومي  بالجهة ويستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

560
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

328
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
299
اقتصاد وأعمال

تونس: إرتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل خلال سنة 2025
285
الأخبار

البرلمان : جلسة للجنة الفلاحة يوم الأربعاء 25 فيفري للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة حول عيد الاضحى
281
الأخبار

أوكرانيا، أربع سنوات من الحرب: الأمم المتحدة تذكّر بالقانون وكييف تستعيد مواقع على الميدان
247
اقتصاد وأعمال

أكثر من 1,2 قيمة تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية السنة
238
اقتصاد وأعمال

بلغت مستويات مرتفعة..ميزانية دعم الطاقة في تونس قاربت 9 بالمائة من ميزانية الدولة
235
أخر الأخبار

مارس المقبل: أربع سهرات فنية ضمن الدورة الرابعة لرمضانيات القصر السعيد بباردو
233
اقتصاد وأعمال

تونس تتجه نحو نيروبي: بعثة اقتصادية لاقتحام أسواق شرق وجنوب إفريقيا
228
الأخبار

ريال مدريد : كيليان مبابي يغيب عن القمة أمام بنفيكا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى