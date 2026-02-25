ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت ولاية المنستير على صفحتها الرسمية استلام 10 حافلات صينية جديدة من مجموع 32 حافلة تم اقتناؤها لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالساحل.

ويأتي اقتناء هذه الحافلات في إطار دعم أسطول النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز جاهزية المرفق العمومي للنقل بالجهة.

وستُمكّن هذه التعزيزات الجديدة من إعادة برمجة عدد من الخطوط والسفرات التي تم حذفها سابقًا نتيجة تقادم الأسطول والنقص في عدد الحافلات، بما يساهم في تحسين تنقّل المتساكنين في عدة مناطق بالجهة .

و أشارعيسى موسى والي الجهة إلى أنّ الاقتناءات المبرمجة خلال المراحل القادمة ستُخصّص لإحداث خطوط جديدة وتكثيف السفرات على عدد من المسالك، بما يعزّز شبكة النقل العمومي بالجهة ويستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.

