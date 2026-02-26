ولاية المهدية تتسلّم دفعة من الحافلات الصينية الجديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم اليوم الخميس 26 فيفري 2026 بمقرّ فرع شركة النقل بالساحل المهدية تسليم الدفعة الجديدة من الحافلات الصينية والبالغ عددها 10 حافلات مزدوجة المندرجة ضمن الصفقة الدولية الرامية إلى اقتناء 461 حافلة من الصين في إطار برنامج وطني يهدف إلى تدعيم أسطول النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.

وخلال لقائه بالسادة رئيس إقليم شركة النقل بالساحل فرع المهدية و اطاراتها وأعوانها أكّد والي الجهة أنّ هذه الحافلات ستمثّل إضافة نوعية لأسطول النقل العمومي بالجهة بما من شأنه أن يساهم في تدارك النقص المسجّل وتحسين ظروف تنقّل المواطنين في انتظار وصول دفعات أخرى ضمن برامج اقتناءه القادمة تستجيب للحاجيات الفعلية للجهة في قطاع النقل.

