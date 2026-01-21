Français
ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس

تبعا للبلاغين الصادرين بشأن تعليق الدروس يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 جانفي 2026، وبالنظر إلى تواصل هطول الأمطار بكميات هامة وما نتج عنه من ارتفاع منسوب المياه بالعديد من الطرقات والأنهج والساحات، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بن عروس، تقرر إيقاف الدروس بكامل ولاية بن عروس يوم الخميس 22 جانفي 2026.

يشمل هذا القرار جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني بكامل الولاية، حرصا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي والمواطنين.

