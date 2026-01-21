ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تبعا للبلاغين الصادرين بشأن تعليق الدروس يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 جانفي 2026، وبالنظر إلى تواصل هطول الأمطار بكميات هامة وما نتج عنه من ارتفاع منسوب المياه بالعديد من الطرقات والأنهج والساحات، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بن عروس، تقرر إيقاف الدروس بكامل ولاية بن عروس يوم الخميس 22 جانفي 2026.

يشمل هذا القرار جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني بكامل الولاية، حرصا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي والمواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



