ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية

تبعا للتقلبات المناخية الأخيرة وتهاطل كميات استثنائية من الأمطار، أشرف والي تونس عماد بوخريص، مساء الاثنين 2 فيفري 2026، على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور معتمدي حلق الوادي وباب بحر والمرسى، وعدد من المديرين والممثلين عن البلديات والوكالات المختصة.
وخلال الجلسة تم مناقشة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في مناطق متضررة مثل البحر الأزرق والميناء القديم، حيث أوصى الوالي بما يلي:
•تدخل إدارة المياه العمرانية لتصريف مياه الأمطار بالبحر الأزرق وإصلاح شبكات التطهير المتضررة.
•دراسة إدماج المنطقة ضمن مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني للنهوض بالأحياء الفوضوية.
•إنشاء حواجز لمنع ارتفاع مياه البحر عند المد العالي بالمنطقة البحرية وإجراء دراسات فنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
•إعادة تهيئة الجدار المحاذي لملعب الشاذلي زويتن وتسريع مشاريع حماية المدينة من الفيضانات.
وأكد والي تونس متابعة هذه التدخلات عن كثب من خلال جلسات دورية مع جميع الأطراف وتحديد رزنامة زمنية لكل مشروع لضمان سرعة الإنجاز وفعالية الحلول.
