ولاية تونس: استئناف الدّروس بعدد من المؤسّسات التّربوية ومواصلة تعليقها بأخرى

قرّر والي تونس استئناف الدّروس بالمدرسة الإبتدائية بقمرت حروش وبكافة المؤسّسات التّربوية والتّكوينية والجامعية في القطاعين العام والخاص الرّاجعة بالنّظر لمعتمدية حلق الوادي باستثناء المدرسة الإبتدائية الطّيب المهيري العوينة والمدرسة الابتداية بحي العمارات العوينة التي يتواصل تعليق الدروس بها كامل يوم الجمعة 23 جانفي 2026.

كما قرّر التّمديد في تعليق الدّروس بالنسبة لكلّ من المدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 و المدرسة الإعدادية سيدي عمر بالكرم كامل يوم الجمعة، وفق ما ورد على الصفحة الرّسمية لولاية تونس.

وتأتي هذه القرارات بعد التّشاور مع أعضاء اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النّجدة.

