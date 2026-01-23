Français
Anglais
العربية
الأخبار

ولاية تونس: استئناف الدّروس بعدد من المؤسّسات التّربوية ومواصلة تعليقها بأخرى

ولاية تونس : استئناف الدروس بعدد من المؤسسات التربوية ومواصلة تعليقها بأخرى

قرّر والي تونس استئناف الدّروس بالمدرسة الإبتدائية بقمرت حروش وبكافة المؤسّسات التّربوية والتّكوينية والجامعية في القطاعين العام والخاص الرّاجعة بالنّظر لمعتمدية حلق الوادي باستثناء المدرسة الإبتدائية الطّيب المهيري العوينة والمدرسة الابتداية بحي العمارات العوينة التي يتواصل تعليق الدروس بها كامل يوم الجمعة 23 جانفي 2026.

كما قرّر التّمديد في تعليق الدّروس بالنسبة لكلّ من المدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 و المدرسة الإعدادية سيدي عمر بالكرم كامل يوم الجمعة، وفق ما ورد على الصفحة الرّسمية لولاية تونس.

وتأتي هذه القرارات بعد التّشاور مع أعضاء اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النّجدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

568
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

324
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
317
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
302
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
293
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
291
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
286
تونس

في أفق 2050، سيكون الشمال التونسي معرّضًا لفيضانات شديدة التأثير (تقرير)
282
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
281
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
279
الأخبار

القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى