ولاية تونس ترفع درجة الاستعداد لمقاومة البعوض

أقرت اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات بولاية تونس، خلال جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء بمقر الولاية، جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة البعوض والحد من الإزعاج الذي يسببه، مع التأكيد على انطلاق التدخلات الميدانية بداية من الأسبوع المقبل.

تنسيق جهوي وتكثيف للتدخلات الوقائية

وشددت اللجنة، التي انعقدت بإشراف والي تونس عماد بوخريص، على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين البلديات والإدارات الجهوية، إلى جانب تكثيف التدخلات الوقائية في مختلف المناطق.

وأكدت في هذا السياق أهمية جهر الأودية، وتنظيف مجاري المياه، ومداواة الدهاليز والفراغات الصحية بالعمارات، إضافة إلى بالوعات مياه الأمطار، باعتبارها من أبرز الفضاءات التي تساعد على تكاثر البعوض وانتشاره.

كما دعت إلى ترشيد استعمال المداواة الكيميائية بالتضبيب الحراري، بما يضمن النجاعة المطلوبة ويحافظ في الآن ذاته على السلامة البيئية والصحية.

فريق عمل جهوي لمتابعة الوضع الميداني

وأوصت اللجنة بتكوين فريق عمل جهوي ونقطة اتصال تضم مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف متابعة الوضع الميداني بصفة دورية، وضبط برنامج تدخل أسبوعي يحدد طبيعة العمليات المنجزة ومدى نجاعتها.

كما تم التأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذه التدخلات والرفع من مردوديتها على الميدان.

دعوة البلديات إلى إعداد برامج أسبوعية

وفي إطار مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، دعت اللجنة البلديات إلى إعداد برامج عمل أسبوعية ورفعها إلى مصالح الولاية، بما يسمح بمتابعة نسق التدخلات وتقييم نجاعتها بصفة مستمرة.

سوسة النخيل الحمراء على طاولة اللجنة

من جهة أخرى، تناولت الجلسة الوضع الصحي لنخيل الزينة وسبل مقاومة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار هذه الآفة.

كما تم الاتفاق على تفعيل فرق عمل ميدانية لرصد الإخلالات المتعلقة بهذا الملف، وموافاة مصالح الولاية بتقارير دورية لمتابعة الوضع والتدخل عند الحاجة.

حضور واسع لمختلف الهياكل المعنية

يُذكر أن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات لسنة 2026 حضرها، إلى جانب المعتمدة الأولى ومعتمدي الجهة، الكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات، وممثلو عدد من الإدارات الجهوية والهياكل المعنية، على غرار الحماية المدنية، والتنمية الفلاحية، والتجهيز، والصحة.

كما شارك في الجلسة ممثلون عن بلدية تونس، ومعهد باستور، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية ذات الصلة.

