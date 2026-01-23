ولاية تونس تصدر قرارا بإخلاء جميع البنايات المتداعية للسقوط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أسدى والي تونس عماد بوخريص تعليماته اليوم الجمعة بإخلاء جميع البنايات المتداعية للسقوط، وذلك لدى إشرافه بمقر الولاية على جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

و تم بالمناسبة تكليف المعتمدين بوصفهم رؤساء اللجان المحلية بإحداث لجان خاصة بتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتعيين نقاط اتصال بكل إدارة.

كما أكد الوالي على ضرورة الإحاطة بالفئات الهشة وضعاف الحال وخاصة خلال موجة البرد وتوزيع الإعانات على مستحقيها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة، مع الإبقاء على إستمرارية انعقاد اللجنة الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.

و انعقدت جلسة العمل تبعا لما شهدته البلاد من تقلبات مناخية ونزول كميات هامة من الأمطار شملت عددا من ولايات الجمهورية تسببت في تراكم المياه في بعض المناطق كما تتنزل في إطار التوقي من المخاطر الناجمة عن تواصل التقلبات الجوية المحتملة خلال الأيام القادمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



