ولاية تونس : تعليق جميع الدروس يوم الثلاثاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بالنظر لرداءة الأحوال الجوية و تساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس و توقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيرية و خريطة اليقظة خاصة،

و للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية و ضمانا لسلامة التلاميذ و الطلبة و الإطار التربوي و الإداري،

و بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة، قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية و التكوينية و الجامعية بالجهة كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 .

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



