ولاية تونس : تعليق جميع الدروس يوم الثلاثاء

بالنظر لرداءة الأحوال الجوية و تساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس و توقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيرية و خريطة اليقظة خاصة،
و للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية و ضمانا لسلامة التلاميذ و الطلبة و الإطار التربوي و الإداري،
و بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة، قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية و التكوينية و الجامعية بالجهة كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 .

