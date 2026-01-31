ولاية تونس توصي بتأجيل التنقلات غير الضرورية بداية من السابعة مساءا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت ولاية تونس في بلاغ لها السبت 31 جانفي 2026، إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات الجوية المنتظرة بداية من بعد ظهر اليوم.

و أوصت الولاية بضرورة الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه و عدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها والابتعاد كذلك عن أعمدة الإنارة و عدم لمسها أثناء التساقطات وتفقد وتثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تجرف بفعل الرياح.

كما شددت على تأجيل التنقلات غير الضرورية خاصة بداية من الساعة السابعة مساءا إلى فجر يوم غد الأحد، واحترام قواعد المرور وإشارات وتعليمات أعوان شرطة وحرس المرور واتباع السياقة الحذرة والالتزام بمسافة الأمان والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الاقتضاء و الانتباه خاصة بالطرقات التي تضم أشجارا على حواشيها.

و أوصت كذلك البحارة بعدم المجازفة و عدم الإبحار إلى حين تحسن الأوضاع الجوية.

و دعت اللجنة الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية تونس، الكتاب العامين للبلديات ورؤساء الدوائر البلدية للإسراع بمتابعة ارتفاع منسوب المياه والإعلام عنه فورا والتنسيق المحكم مع مختلف أقاليم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز قصد التدخل وتيسير تدخلات أعوانها عند الحاجة في صورة انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الراجعة لهم بالنظر.

كما تمت دعوة مصالح الديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية للتجهيز و إدارة المياه العمرانية إلى تفقد جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لهم والاستعداد لكل طارئ عند الضرورة.

هذا وقد تم وضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية و خاصة الديوان الوطني للحماية المدنية وجامعة تونس للتضامن الاجتماعي على ذمة اللجنة الجهوية واللجان المحلية ضمانا لسرعة التدخل عند الاقتضاء حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما تقرر إعلام كافة الهياكل المعنية بوضع فرق استمرار على مدار 24 ساعة و إبقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية بحالة انعقاد دائم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



