أخر الأخبار

ولاية تونس: جلسة عمل حول إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية

انعقدت اليوم الخميس 26 فيفري 2026 بمقر ولاية تونس جلسة عمل خُصّصت للنظر في شروط إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، بإشراف والي تونس عماد بوخريص.

بحث الصعوبات وتقييم الإجراءات المعتمدة

وأفاد بلاغ لولاية تونس، نُشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه تم خلال الجلسة التطرق إلى الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات الأساسية المعتمدة في الغرض، ودراستها من أجل إيجاد حلول عملية تضمن حسن التطبيق.

توحيد الإجراءات بين البلديات وتطبيق مراسلة وزارة الداخلية

وأكد الوالي عماد بوخريص على ضرورة توحيد الإجراءات المعمول بها بين مختلف البلديات التابعة لمرجع نظر ولاية تونس، والالتزام بالتراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب اعتماد مقتضيات المكتوب الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 جانفي 2026 والمتعلق بـتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية.

حضور إداري وبلدي واسع

وشهدت الجلسة حضور المعتمدة الأولى للولاية، والكتّاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات الراجعة بالنظر لولاية تونس، ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية، إضافة إلى المكلفة بالملف بالولاية وممثلين عن البلديات المعنية.

 

