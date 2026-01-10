Français
ولاية تونس : جلسة عمل حول تقييم منظومة تصريف مياه الأمطار بمحيط جسر الجمهورية

ولاية تونس : جلسة عمل حول تقييم منظومة تصريف مياه الأمطار بمحيط جسر الجمهورية

انعقدت يوم أمس بمقر ولاية تونس جلسة عمل خصصت لتقديم دراسة وتقييم منظومة تصريف مياه الأمطار بمحيط جسر الجمهورية على مستوى ميناء تونس القديم، وذلك تحت إشراف والي الجهة ،عماد بوخريص.

و تطرّق الوالي خلال الجلسة إلى إشكالية تراكم مياه الأمطار،خاصة على مستوى شارع فلسطين،و شارع الجمهورية ،مؤكدا على أهمية هذه الدراسة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة.

كما قام مكتب الدراسات بتقديم عرض لمحتوى الدراسة تضمن تشخيص الوضعية الحالية لشبكة تصريف مياه الأمطار بالمنطقة،واقتراح 3 فرضيات حلول حسب فترات التواتر وتضمنت الدراسة فرضية أولى على مدى 5 سنوات ،وفرضية ثانية على مدى 15 سنة و ثالثة على مدى 20 سنة.

و تمّ الاتفاق على اقتراح فرضية رابعة تختلف عن الفرضيات السابقة و لا تعتمد على فترات التواتر من حيث المردودية و سيتم اختيارها خلال جلسة فنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس مع مواصلة بقية مراحل الدراسة حضرت الجلسة بالخصوص المعتمدة الأولى للولاية و الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تونس و المدير الجهوي للتجهيز، بالإضافة إلى ممثلين عن بلدية تونس و الديوان الوطني للتطهير و شركة نقل تونس و إدارة المياه العمرانية و رئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية.

