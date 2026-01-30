ولاية سوسة تحذر المواطنين من رياح قوية ابتداءًا من يوم الغد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، اليوم الجمعة، عن توقعات برياح قوية اعتبارًا من يوم السبت 31 جانفي إلى غاية مساء الأحد 1 فيفري، وذلك تبعًا للمعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

و أوضحت اللجنة أن سرعة الرياح ستتراوح بين 60 و80 كلم/س، وقد تصل في شكل هبات إلى 110 كلم/س، مشددة على ضرورة توخّي الحيطة والحذر لدى المواطنين، خاصة أثناء التنقل ليلًا، وتجنب الاقتراب من الشواطئ والمناطق الساحلية ومجاري الأودية والبنايات الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى عدم المكوث تحت الأشجار.

كما دعت اللجنة المواطنين إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والشرفات، والامتناع عن الإبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية إلى حين تحسّن الظروف الجوية، مع الالتزام بتعليمات السلط الجهوية والمحلية وهياكل الحماية المدنية، ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن اللجنة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم، مع جاهزية مختلف المصالح للتدخل عند الاقتضاء.

للتبليغ عن أي طارئ يمكن الاتصال بأرقام الطوارئ التالية:

•الحماية المدنية: 198

•الحرس الوطني: 193

•الأمن الوطني: 197

•الطب الاستعجالي: 190

و ختامًا، أكدت مصالح الولاية حرصها على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على الأرواح و الممتلكات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



