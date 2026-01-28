ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة الوضع الجوي، دعت ولاية سوسة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026، كافة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة، وذلك تبعًا لتحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي المتعلقة بهبوب رياح قوية مساء اليوم.

وحثّ والي سوسة المواطنين على البقاء في الأماكن المغلقة وتفادي الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الابتعاد عن الأشجار والمنصات العالية وأعمدة الإنارة والكهرباء، إضافة إلى تثبيت الأشياء الخارجية والأجسام واللافتات والمزهريات المعرضة للسقوط.

كما وجّه البلاغ توصيات خاصة للفلاحين والبحّارة، داعيًا إياهم إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والمعدات، وإبعادها عن الأودية والمناطق المنخفضة. وشدّد في السياق ذاته على ضرورة عدم الإبحار واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مراكب الصيد من تأثيرات الرياح القوية.

وأكدت ولاية سوسة في ختام البلاغ على أهمية الالتزام بتوصيات المعهد الوطني للرصد الجوي، مع متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



