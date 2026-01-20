Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

ولاية سوسة: تعطل حركة المرور بهذه الطرقات بسبب التقلبات الجوية

في إطار متابعة التقلبات الجوية و حفاظا على سلامة مستعملي الطريق أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة عن تعطل حركة المرور بالنقاط التالية:

• انقطاع الحركة المرورية  من الاتجاهين بالطريق الوطنية رقم 1 من الكم 67 الى الكم 71 مستوى عمادة قصر منارة من معتمدية بوفيشة

• انقطاع حركة المرور على مستوى شارع الهادي نويرة من مقطع السكة إلى مستوى محول وادي الحلوف بسبب ركود مياه الأمطار

•انقطاع حركة المرور على مستوى mc48  من مفترق حنبعل إلى محطة فمعون

وأكدت أنه وعلى اثر تراكم المياه على مستوي شارع محمد الخامس  تحديداً علي مستوي مقطع السكة في اتجاه مفترق قائد السواسي جاري تحويل حركة المرور من شارع “محمد الخامس” الي شارع “اخوان الصفا” في اتجاه شارع “ابن خلدون” أما القاصدين وسط المدينة من شارع البيئة سيدي عبد الحميد فيمكن المرور في اتجاه باب بحر عبر شارع ابن خلدون ، 18حانفي ، شارع يحي  ابن عمر فساحة بورقيبة.

ودعت كافة المواطنين إلى توخي الحيطة و ملازمة الحذر، و متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن مصالح الولاية إلى حين تحسن الوضع الجوي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

415
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

395
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
333
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
323
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
296
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
290
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
288
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
286
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
284
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
281
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى