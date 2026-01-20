ولاية سوسة: تعطل حركة المرور بهذه الطرقات بسبب التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة التقلبات الجوية و حفاظا على سلامة مستعملي الطريق أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة عن تعطل حركة المرور بالنقاط التالية:

• انقطاع الحركة المرورية من الاتجاهين بالطريق الوطنية رقم 1 من الكم 67 الى الكم 71 مستوى عمادة قصر منارة من معتمدية بوفيشة

• انقطاع حركة المرور على مستوى شارع الهادي نويرة من مقطع السكة إلى مستوى محول وادي الحلوف بسبب ركود مياه الأمطار

•انقطاع حركة المرور على مستوى mc48 من مفترق حنبعل إلى محطة فمعون

وأكدت أنه وعلى اثر تراكم المياه على مستوي شارع محمد الخامس تحديداً علي مستوي مقطع السكة في اتجاه مفترق قائد السواسي جاري تحويل حركة المرور من شارع “محمد الخامس” الي شارع “اخوان الصفا” في اتجاه شارع “ابن خلدون” أما القاصدين وسط المدينة من شارع البيئة سيدي عبد الحميد فيمكن المرور في اتجاه باب بحر عبر شارع ابن خلدون ، 18حانفي ، شارع يحي ابن عمر فساحة بورقيبة.

ودعت كافة المواطنين إلى توخي الحيطة و ملازمة الحذر، و متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن مصالح الولاية إلى حين تحسن الوضع الجوي.

