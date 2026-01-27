ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعنت ولاية صفاقس على صفحتها الرسمية أن محمد الحجري والي صفاقس أعطى يوم الاثنين 26 جانفي 2026 إشارة إنطلاق المعاينات الفنية للمساكن بكل من حي مركز قدور وحي الهناء (الحفارة) ببلدية صفاقس في إطار معاينة هشاشة بعض المساكن جراء التقلبات المناخية الأخيرة، وضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (مكونة تحسين السكن).

وتهدف هذه المعاينات إلى التشخيص الفني لحالة المساكن لتحديد كلفة و نوعية الأشغال المتمثلة أساساً في إصلاح الأسقف وإنحدار السطح وحمايته بمواد عازلة وتهيئة أو بناء مطبخ أو دورة مياه و صيانة الشبكات الكهربائية وقنوات الربط بشبكات التطهير والماء وذلك لاستكمال الملفات المتعلقة باسناد منح تحسين السكن لفائدة متساكني هذه الأحياء.

وينتفع بهذه المنح العائلات التي لايتجاوز دخلها المرة والنصف الأجر الأدنى المهني المضمون مع إعطاء الأولوية للعائلات التي أحد أفرادها من حاملي الإعاقة أو ذوي الإحتياجات الخصوصية.

وقد حدد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط حسب معاينة تقدم الأشغال من طرف المصالح الفنية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.

وأشارت ولاية صفاقس أن الاعتمادات المالية المرصودة لمكونة تحسين السكن تناهز 2.5 مليون دينار من جملة إعتمادات تتجاوز 67 مليون دينار لتهذيب 8 أحياء مدرجة ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بصفاقس.

