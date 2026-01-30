Français
Anglais
العربية
مجتمع

ولاية صفاقس تصادق على إسناد 479 رخصة تاكسي فردي وتفتح باب ترشحات جديدة

ولاية صفاقس تصادق على إسناد 479 رخصة تاكسي فردي وتفتح باب ترشحات جديدة

صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، وتحت إشراف والي الجهة السيد محمد الحجري، على القائمة النهائية لإسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي بدائرة النقل الحضري صفاقس الكبرى.

وتمّ، في هذا الإطار، إسناد 479 رخصة تاكسي فردي طبقًا لأحكام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023 والمتعلّق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، إضافة إلى 12 رخصة مخصّصة لذوي الهمم (أصحاب الإعاقة)، في إطار دعم الإدماج وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأفادت ولاية صفاقس أنّه يمكن للمواطنين الاطلاع على القائمة الاسمية النهائية بمقر الولاية أو عبر الصفحة الرسمية لولاية صفاقس على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الولاية، من جهة أخرى، عن فتح باب الترشحات لإسناد 160 رخصة جديدة لفائدة دائرة النقل الحضري صفاقس الكبرى، داعية الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على بلاغ فتح الترشحات وشروطه عبر الصفحة الرسمية للولاية

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

427
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

294
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
294
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
264
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
258
أخر الأخبار

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي
256
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
252
الأخبار

فرنسا تضع حداً للاغتصاب داخل مؤسسة الزواج والطلاق لا يمكن أن يُبنى على غياب أو رفض العلاقات الجنسية
240
الأخبار

قيس سعيّد يندّد بممارسات إجرامية في توزيع الأسمدة ويؤكد أولوية حماية الفلاحين الصغار
237
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
235
أخر الأخبار

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى