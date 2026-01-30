ولاية صفاقس تصادق على إسناد 479 رخصة تاكسي فردي وتفتح باب ترشحات جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، وتحت إشراف والي الجهة السيد محمد الحجري، على القائمة النهائية لإسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي بدائرة النقل الحضري صفاقس الكبرى.

وتمّ، في هذا الإطار، إسناد 479 رخصة تاكسي فردي طبقًا لأحكام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023 والمتعلّق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، إضافة إلى 12 رخصة مخصّصة لذوي الهمم (أصحاب الإعاقة)، في إطار دعم الإدماج وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأفادت ولاية صفاقس أنّه يمكن للمواطنين الاطلاع على القائمة الاسمية النهائية بمقر الولاية أو عبر الصفحة الرسمية لولاية صفاقس على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الولاية، من جهة أخرى، عن فتح باب الترشحات لإسناد 160 رخصة جديدة لفائدة دائرة النقل الحضري صفاقس الكبرى، داعية الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على بلاغ فتح الترشحات وشروطه عبر الصفحة الرسمية للولاية

