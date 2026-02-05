ولاية نابل: تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين مدن الجهة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم من ولاية نابل، يوم أمس الأربعاء، من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين عدد من المدن، وذلك بعد إيقاف خمسة أشخاص بمدينة قليبية بعد مداهمة مقرات سكنهم.

وعلمت الرقمية أنّ الأبحاث في القضية بدأت من مدينة الحمامات إثر إيقاف أحد مروّجي المخدرات من قبل فرقة الشرطة العدلية بالجهة، والذي كشف، بعد استنطاقه، عن هوية أفراد هذه الشبكة القاطنين بقليبية.

هذا وأسفرت عملية المداهمة التي تمت بالتنسيق بين فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم، وفرقة الأمن السياحي، وشرطة النجدة، بالإضافة إلى فرقة الشرطة العدلية بقليبية، عن حجز مبلغ مالي يُقدّر بحوالي 90 ألف دينار، إلى جانب كمية كبيرة من المواد المخدّرة.

وقد أذنت النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بالعناصر الخمسة ومباشرة التحقيق معهم من أجل تهمة تكوين وفاق قصد بيع وترويج مواد مخدّرة.

