وليد النصيري رئيسا جديدا للجامعة التونسية للملاكمة

انتخب وليد النصيري اليوم الاحد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للملاكمة للفترة النيابية 2025-2028 و ذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت بالمركب الرياضي و الثقافي بالمنزه السادس.

و تحصلت قائمة وليد النصيري على 22 صوتا متقدمة على قائمة ضو الشامخ (16 صوتا) و قائمة محمد بالنور (13 صوتا).

و تتألف القائمة الفائزة في الانتخابات من : وليد النصيري (رئيس) – الحبيب الناب – محمد الهادي الحاج خليفة – سمير الوسلاتي – خلود الوسلاتي – بسمة كمون – يحي المكشري – سامي بن محمد – عادل عياد – لبنى الناقوري – محمد رمزي الهمامي – جمال فتاح.

