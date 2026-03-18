ونيس: اغتيال القادة السياسيين خرق لقانون الحرب و هناك تطبيع من الدّول الغربية معه [فيديو]

علّق اليوم الاربعاء، 18 مارس 2026، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس على اغتيال اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من القادة السّياسيين و العسكريين الايرانيين خلال الحرب…

و قال ونيس إنّه يوجد قانون للحرب و قد تمّت الموافقة و التوقيع عليه من قبل جميع الدّول المعاصرة أعضاء الأمم المتحدة، و قانون الحرب لا يرخص لاستهداف المدنيين، الذّين من الممكن أن يكونوا ضحايا العمليات العسكرية، التي يجب ان تستهدف فقط الأهداف الحربيّة، و لكن إذا كان بسببها حدث ضرر لمؤسسات مدنية أو لأشخاص ليسوا جنودا فإنّ هذا يكون نتيجة لغاية حربية شرعية.

تحديد مدنيين سياسيين كأهداف للحرب هو خرق للقوانين الدّولية و لقانون الحرب

و أوضح ونيس أن تحديد مدنيين كأهداف للقتل من طرف دولة مسؤولة و عضو في الأمم المتحدة و تؤمن بقانون الحرب هذا اختراق للقانون الدّولي، أي أنّ قتل رئيس الدّولة المدني و قتل مدني ثاني و هو علي لاريجاني و استهداف القيادات المدنيّة الأخرى، كل هذا يعتبر تعنتا في اختراق مبادئ القانون الدّولي و المعاهدات الدّولية بما فيها قانون الحرب.

و أشار ونيس إلى أنّه في مثل هذه الممارسات يجب التوجه نحو محكمة العدل الدّولية و اتهام من أمر بتنفيذ هذه العمليات ليمثل أمام المحكمة، و العقوبة لا يجب أن تكون القتل و ذلك لكون القتل محجّر بجميع القوانين.

من المرجح أن تكون مفاوضات غير معلنة انطلقت بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية:

هذا و أكّد الدّبلوماسي السابق أنّ كل الحروب تنتهي تقريبا بمفاوضات و لا تنتهي كلّها بتنزيل القوات على الدّولة التي تخسر الحرب، و بالتالي فإنّه من الممكن ان تكون الدّول المتحاربة قد شرعت في مفاوضات بين بعضها، و من المرجح أّنه في اليوم التاسع عشر من الحرب قد انطلقت المشاورات و التمهيد عن طريق الاتصالات بطريقة مباشرة و غير مباشرة بين المتحاربين.

و لكن المهم في القضية بعد إدانة استهداف المدنيين في هذه الحرب هو رفض الدّول الغير محاربة الدّخول في هذه الحرب مع الرّئيس الامريكي دونالد ترامب و ذلك لوجود تشويش بخصوص قضية احترام القوانين الدّولية و بالتالي فإنّه من غير المستبعد انطلاق هذه المشاورات و بروز دولة من الدّول في الفترة القادمة تكون ذات مصدقيّة و تتوسط هذه المشاورات بصفة مسؤولة، وفق تعبير المتحدّث.

هل أنّ مسألة انهاء الحرب تدخل في مصلحة إسرائيل..؟

و بخصوص هذه النقطة، اعتبر أحمد ونيس أنّه ليس من مصلحة اسرائيل أن يتمّ انهاء هذه الحرب ضدّ ايران و هي تحاول الآن أن تغتنم الفرصة للقضاء على أركان الدّولة الإيرانية لأنّها أصبحت المساند الوحيد بطريقة علنية للمقاومة الفلسطينية و التالي فإنّ انصياع اسرائيل لدونالد ترامب إذا ما أراد انهاء الحرب سيتم الاجابة عليه في الفترة القادمة.

لماذا لم تتم ادانة الاغتيالات التي تقوم بها اسرائيل للقادة الإيرانيين من قبل المجتمع الدّولي؟

و لفت محدّث تونس الرّقمية إلى أنّ الاعلام في كافة الدّول الغربية تقريبا يشهّر بضرورة إيقاف العمل بالنّظام الايراني، و ذلك لكون جميعها تعتبر أنّ هذا النّظام يضطهد المواطن الايراني، و هو ما تتخذه اسرائيل كقاعدة لتنفيذ هذه الأحكام السياسية بالحرب على الدّولة الايرانية، ما يجعل هناك اشتباك و تواطؤ بيسن الدّول الغربية و العملية الحربية، وفق قوله.

و أضاف ونيس أن التورط حربيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل تملّصت منه كلّ الدّول الغربة، حيث صرّحت مختلف الدّول الأوروبية و أيضا اليابان بأنّها لن تدخل في العملية الحربية و لو لغاية ضمان حرية المرور في مضيق هرمز.

و أشار إلى وجود تواطؤ حربي خاصة من قبل الدّول الغربية و لكن في نفس الوقت توجد ضغوطات على اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار و الشروع في مفاوضات تطرح جملة من الغايات مع النّظام الايراني بشكله الحالي أو بنظام سياسي بعيد عن الدّين.

و قال ونيس إنّه و حسب رأيه فهذه الحرب لا تزال متواصلة و ذلك لكون رئيس أمريكا على قناعة بكون التعامل مع ايران لوقف البحوث بهدف كسب سلاح نووي لا تتحقق بالمفاوضة و إنّما باستعمال العنف الشّرعي، يعني شهر الحرب و هو ما أدى إلى حرب لم تكن منتظرة و ليست ضرورية و تتنكر لها جميع الدول بالرغم من التطبيع السياسي للدول الغربية.

