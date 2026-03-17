ونيس: التّدخل البري في لبنان عملية خطيرة جدا و تمس أمن المنطقة على المدى الطّويل [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 17 مارس 2026، علّق الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس على التّطورات الاخيرة التي تشهدها لبنان بعد اعلان وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس بدء عملية برّية في لبنان، و إصدار تعليمات للجيش الاسرائيلي للتحرك و تدمير أهداف لحزب الله الامر الذي أدانته عدد من الدّول…

هل عملية الاجتياح البري للبنان ستكون محدودة في الزّمان و المكان أم هي احتلال و توسع اسرائيلي؟

و قال ونيس إنّ هذا التحرّك من أخطر التحركات التي نعيشها حاليا، لأنه لا يقف عند لبنان و هو يكشف عن مساع لاحتلال أراضي إيرانية كذلك، و قضية حزب الله في لبنان هي قضية مفهومة و محسومة بصفة دقيقة و كاملة، و لكن هي تعلّة لخلق واقع استراتيجي جديد في المنطقة، بالرّغم من كون الدّول العربية و أوروبا و بقية العالم رفضت التورط فيه.

و شدّد ونيس على كون العملية خطيرة جدا و كلّ ما يمس بلبنان يدلّ على وجود خطر عظيم يهدّد الامن و السلام على المدى الطّويل في المنطقة.

مشروع اسرائيل الكبرى لم يحظى بتأييد الدّول الأوروبية

و رجّح الدّبلوماسي السابق أنّ هذا المخطط هو غاية الغايات من توسيع الحرب و انخراط الولايات المتحدة الأمريكيّة فيها، بالرّغم من كون مشروع اسرائيل الكبرى إلى حدّ الآن لم يحظى بتأييد من قبل الدّول الأوروبية.

و لكن تبقى مساندة المشاريع الاسرائيلية في المطلق هي الأولوية خاصة لدى الدّول المشار إليها، بالرّغم من كون هذا الكيان الاسرائيلي غير مقبول في المنطقة، مما جعله اليوم يسعى لاغتنام فرصة وجود دونالد ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية لاختتام التطبيع مع اسرائيل.

و أكّد الوزير السابق انّ تعلل اسرائيل باستهداف مواقع لحزب الله جنوب لبنان يبقى تبريرا وذرّ للرماد في العيون لأنّ العملية أكبر من ذلك.

في المقابل لم تنجح المقاومة في تحرير الاراضي المحتلة:

و تابع ونيس القول إنّه مقابل هذا التوسع الاسرائيلي فإنّه لم يتمّ تحقيق اي نجاح على مستوى تحرير الاراضي المحتلة و وضع حدّ للاحتلال منذ سنوات و إلى حدّ اليوم، إذ أنّه عندما انسحبت اسرائيل من جنوب وادي الليطاني الذي يشق لبنان، كان من المتوقع ان تكون العملية نهائية خاصة أنّها كانت متبوعة بمفاوضات السلام و لكن سرعان ما عادت اسرائيل و ضغطت على الانظمة العربية بهدف التطبيع.

لماذا هذا الخضوع من قبل الدّول العربية و عدم القيام بأي ردّة فعل؟

و عن عدم صدور أي إدانة أو دّة فعل من قبل عدد من الدّول العربي وامكانية أن يكون هناك تصديق ضمني لمشروع اسرائيل الكبرى، أفاد أحمد ونيس بأنّ هذا التوجه هو احتياط من ردّة الفعل الايرانية و أيضا ردّة فعل الرّئيس الامريكي دونالد ترامب.

و أشار ونيس إلى انّ هذه الدّول العربية موجودة بين خطرين إثنين، خطر بعيد المدى من الممكن ان يسبب أضرار في المستقبل بعد خروج ترامب من الحكم…

و الخطر الثاني هو عداء دونالد ترامب حاليا إذا ما تمّ التحرك ضدّ اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية، و هو الخطر الحقيقي الذّي من الممكن ان تواجهه الدّول العربية اليوم، وفق قول ونيس.

