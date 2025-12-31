ونيس: حديث عبد المجيد تبون عن العلاقات التونسية الجزائريّة مشرّف [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الأربعاء، 31 ديسمبر 2025، الوزير و الدّبلوماسي السّابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ تصريحات الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون في علاقة بتونس يوم أمس تعتبر إيجابية جدا، مشيرا إلى أنّ تبون في حديثه عن الأطراف التي تسعى لتوتير الأوضاع بين البلدبن توجّه للداخل الجزائري دون أن يذكر من هي هذه الأطراف.

و قال ونيس إنّ تبون في هذا الإطار كان يرغب في تبرير قطع العلاقات مع المملكة المغربية و حالة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر مع فرنسا، حيث أنّ الجزائر لم يبقى لها علاقة إيجابية و طبيعية مع جيرانها إلا تونس، يعني أنّ تبون بيّن و انّ دولته تعاني من عداء دون ان يذكر الأطراف المعادية لها.

و اعتبر الدّبلوماسي السابق أنّ خطاب تبون في هذا الاتجاه مفهوم حيث انّ بلاده في حالة أزمة و هو لا يقصد بهذا التّصريح العلاقات مع تونس، إذ أنّ حديثه عن العلاقات التونسية الجزائريّة مشرف و ذلك لأنّ اللّهجة التي استعملها و التّعابير التي اختارها أمام البرلمان المتكامل الجزائري تعتبر تصريحات مريحة بالنّسبة للجانب التّونسي و بذلك يضع الخريطة السياسية في مكان إيجابي، مشدّدا على كون الاتفاقية التونسية الجزائرية كانت تكون أفضل لو كانت في إطار مغاربي يجمع الخمس دول.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّ الرّئيس الجزائري بيّن من خلال خطابه أنّه يعتزّ بكون دولة جارة للجزائر و هي تونس ترتاح إلى السياسة الجزائرية و هذا المعطى من المهم بالنّسبة له أن يتمّ تمريره للرأي العام الجزائري، أمّا بالنّسبة لتونس فإنّ هذا الامر يعتبر تقديرا و اعترافا بالجميل و هي لهجة ترتاح لها تونس و ترحّب بها.

و تابع ونيس القول إنّ هذا الخطاب يعتبر أيضا مذهبا دبلوماسيا يسعى من خلاله الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قياس العلاقات بين بلاده و جارتها الشّرقية و بينها و بين جارتها الغربية أيضا و هذا الموقف مفهوم.

و أكّد في ختام تصريحه على أنّ الرّئيس الجزائري صادق في خطابه و لديه عمق وطني و مغاربي و العلاقات التي تمّ بناؤها مع تونس ليست ظرفية، مشيرا إلى أنّ إقالة وزير الخارجية الجزائري الأسبق لعمامرة الذّي أطلق قطع العلاقات مع المملكة المغربية، كان سعيا من تبون لفتح الطّريق إلى عودة العلاقات ما بين الجزائر و المملكة المغربية و قد استغل فرصة نهاية السنة حتى يؤكّد أنّ الجزائر لا تحب إلا الخير لجيرانها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



