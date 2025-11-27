Français
Anglais
العربية
عالمية

ونيس يعلّق على الانقلاب في غينيا بيساو: “الفقر و ضعف الموارد و عدم التشبع بمفهوم الدولة المدنية هي سبب ما يحدث بهذه الدّول” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم الخميس، 27 نوفمبر 2025، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس على ما تعيشه دولة غينيا بيساو بعد الاتنقلاب الذّي نفّذه مجموعة من كبار ضباط الجيش و الغاء نتائج الانتخابات و إغلاق الحدود و كذلك اعتقال الرّئيس، و قال ونيس إنّ الحدث نفسه في مختلف الدّول الافريقية و هذا ان دلّ على شيء فهو يدل على كون الدّول الافريقية لم تتشبع بعد بمفهوم الدّولة الوطنية التي تقوم على نظام سياسي قار مهما كانت الطّبقات الحاكمة و الأفراد.

و اوضح ونيس أنّ أغلب الدّول الإفريقة الجديدة التي نشأت بعد موجة الاستعمار الذّي شمل كلّ القارة الإفريقية، و خلّف دويلات من بينها غينيا بيساو و التي تعتبر من أصغر دول القارة الإفريقية حيث أنّ مساحتها تقريبا أقل 5 مرات من مساحة تونس، لم يتشبع جيشها بعد بمفهوم الدّولة الوطنية و هذا المفهوم لم ينضج كذلك في آفاق الغرب الإفريقي الذي تنتسب له غينيا بيساو.

و أضاف ونيس أنّ الفرق بين الجيش و المدنيين لا يزال محطّة اشكال في هذه الدّول الافريقية إذ أن كلّ دولة تخلق جيش، و لكن الجيش الذّي يحتكم بأحكام الدّولة المدنية في هذه المناطق لم يتشكل بعد و ذلك لكون يعتبر أنّ الثّروات التي تكتسبها دولته غير موزّعة بالطّريقة التي تنصفه و تعطيه ما يستحق و ما يحتاج وهو من يمتلك السلاح و قوة القهر، و هذه الرؤية تعود اساسا إلى فقر الاقتصاد الوطني في المجموعات الافريقة الذّي لا يزال رهينة التّجارة الخارجية و التي يتمّ فيها تصدير المنتوج الطّبيعي مثل الفول السوداني في غينيا بيساو.

و تابع الدّبلوماسي السابق القول إنّ الاصل في الانقلابات العسكرية هو هذا الامر، إذ أنّ الجيش يرغب في أن يكون متميزا، و الامر ليس اختصاص من اختصاصات دول إفريقيا جنوب الصحراء فقط بل و حتى في بعض دول المغرب العربي أيضا.

و اشار أحمد ونيس إلى أنّه و منذ سنة 80 دولة غينيا بيساو، و التي استقلت تقريبا سنة 1974 مع الثورة البرتغالية أي بعد 5 أو 6 سنوات، تمّ فيها تنفيذ انقلاب على عائلة أميلكار كابرال و من وقتها دخل الجيش في سلسلة من الانقلابات و بالتالي فإنّ الفقر بصفة عامة و الاحتياج إلى المداخيل هو سبب انقلاب الجيش.

و أكّد المتحدث أنّ الانتخابات التي تتجدد في كلّ مرة و تصدّر من ينجح نسبيا لم تكن ابدا ناجحة و مؤثّرة بطريقة إيجابية على الاستقرار، و بالتالي فإنّ صغر مساحة هذه الدّول و قلة الموارد تفرض أن تنضم هذه الدّول مع محيطها الجغرافي لتأسس دول ذات محيط أكبر و يكون اقتصادها مقنع و متطوّر و يمكّن الشعب من حياة كريمة، و لكن هذا الحل لم يتمّ اللجوء له بعد التغلب على الاستعمار، وفق قول ونيس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

399
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
334
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
272
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى