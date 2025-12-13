وهبي الخزري يعلن رسميا عن اعتزاله لعب كرة القدم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن يوم أمس اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري قراره الاعتزال الرسمي لكرة القدم، واضعًا بذلك حدًا لمسيرة رياضية حافلة بالعطاء والإنجازات، عن عمر يناهز 34 سنة.

و خلال مسيرته الاحترافية، خاض الخزري عديد التجارب مع أندية بارزة ، حيث لعب لكل من باستيا، وساندرلاند، وسانت إيتيان، إضافة إلى مونبلييه، ونجح في ترك بصمته بفضل مهاراته الفنية وخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

و على الصعيد الدولي، حمل الخزري أزياء المنتخبات السنية، حيث لعب مع المنتخب التونسي تحت 21 سنة سنة 2009 ، كما سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 21 سنة ، قبل أن يستقر اختياره على الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني التونسي الأول، الذي شارك معه في عديد المسابقات القارية والعالمية، وكان من أبرز عناصره في المحطات الكبرى.

و يُعدّ اعتزال وهبي الخزري نهاية مرحلة مميزة في كرة القدم التونسية، بعد مسيرة حافلة ساهم خلالها في رفع راية تونس عاليًا على المستويين القاري والدولي، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز لاعبي جيله.

